Vitória oficializa João Ferreira: opção de compra é de cinco milhões de euros

João Ferreira com o presidente Miguel Pinto Lisboa

Lateral-direito de 20 anos chega a Guimarães por empréstimo do Benfica.

O Vitória de Guimarães anunciou. já depois da meia noite, que João Ferreira assinou um contrato de empréstimo válido até junho de 2022, com opção de compra no valor de 5 milhões de euros.

O lateral-direito de 20 anos começou a carreira futebolística no Rio Ave, transferindo-se para o Benfica na época de 2014/15 para jogar nos iniciados. Depois de ter feito 20 jogos em 2019/20 e 18 em 2020/21, nesta época também teve oportunidade de jogar sob a liderança de Jorge Jesus, tendo feito um jogo para o campeonato, outro para a Liga Europa e ainda mais um para a Taça de Portugal e dois para a Taça da Liga.

Internacional pelas camadas jovens - sete jogos dos quais pela Seleção Nacional de sub-19 -, João Ferreira vai jogar com a camisola número 23 no Vitória e começa esta quarta-feira a trabalhar sob as ordens de Pepa.