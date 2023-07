Vitória oficializa contratação do avançado espanhol Adrián Butzke

O Vitória anunciou esta quinta-feira a contratação de Adrián Butzke. O contrato entre as partes é válido para as próximas três temporadas.

O avançado espanhol de 24 anos passou nas duas últimas épocas pelo Paços de Ferreira, na condição de emprestado pelo Granada. Butzke viu terminado o contrato com o emblema espanhol para se vincular ao Vitória, "ao abrigo de um acordo com a sociedade desportiva" minhota, segundo se pode ler no site oficial.

Em 43 jogos ao serviço dos castores, o jogador apontou oito golos, tendo feito ainda duas assistências.