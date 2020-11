Vitória muda camisola para ação solidária frente ao Portimonense

Leilão solidário da camisolas dos jogadores após as três ações previstas

A ação de solidariedade do V. Guimarães prossegue no próximo jogo, em casa, com o Portimonense, marcado para sábado, às 15h30.

Depois de ter surgido em Tondela com um espaço nas camisolas dedicado à CERCIGUI (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade de Guimarães), segue-se, na próxima jornada, o apoio a mais uma instituição da cidade, neste caso a APCG (Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães).

A campanha que coincide com os três jogos a disputar para o campeonato até ao Natal fecha com o apoio à APC (Casa da Criança).

O Vitória, recorde-se, anunciou na semana passada que as camisolas utilizadas pelos jogadores nestes três encontros serão no final oferecidas para um leilão solidário cujas receitas reverterão, na íntegra para as três instituições atrás referidas.