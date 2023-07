Vitória marca quatro na Eslovénia e fica em vantagem na Liga Conferência

Triunfo por 3-4 para a equipa de Moreno, que sofreu um golo na primeira jogada do encontro.

O Vitória de Guimarães está um pouco mais perto da terceira eliminatória da Liga Conferência. Em solo esloveno, na primeira mão, a equipa de Moreno venceu o Celje, por 3-4.

Apesar de ter entrado a perder, com um golo na primeira jogada do encontro, os vimaranenses chegaram ao intervalo em vantagem, depois dos golos de Jota e André Silva. O Celje empatou no início do segundo tempo, mas o Vitória voltou a marcar mais dois, por André Amaro e Gonçalo Nogueira. No último lance do encontro, praticamente, Edmilson, ex-Lank Vilaverdense, fechou o marcador.

Os vimaranenses estão, assim, em vantagem para o jogo da segunda mão, agendado para três de agosto, em Guimarães, e que decide quem segue para a terceira pré-eliminatória.