Vitória lidera nos amarelos e os extremos tocam-se na próxima ronda

Vitorianos somam 66 cartões amarelos, o valor mais alto do campeonato. No fundo está o FC Porto, próximo adversário, com 29.

A uma jornada do fim da primeira volta, o Vitória é a equipa que contabiliza mais cartões amarelos na Liga Bwin: 66. A deslocação a Barcelos para o jogo frente ao Gil Vicente, na última segunda-feira, serviu, de resto, para reforçar o primeiro lugar neste capítulo disciplinar, com cinco amarelos mostrados aos atletas vimaranenses (Anderson Oliveira acumulou dois e acabou expulso).

Com 60 cartões, o Vizela é a segunda equipa com mais amarelos. Curiosamente, o conjunto vitoriano vai terminar a primeira volta frente à equipa com menos cartões amarelos: FC Porto, com 29.

Tiago Silva, Ibrahima Bamba e André Amaro são os jogadores que mais contribuem para o primeiro lugar vitoriano em termos de cartões, todos eles com sete amarelos já vistos e com uma suspensão de um jogo já cumprida.