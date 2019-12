Vitória já decidiu: empréstimo em janeiro com opção de compra

Alexandre Guedes deixou de ser opção para Ivo Vieira e vai partir em janeiro, com opção de compra.

Sem espaço no ataque do V. Guimarães, Alexandre Guedes está de saída. O avançado é cobiçado por clubes portugueses e estrangeiros e a SAD do clube já definiu que será emprestado, com opção de compra, na esperança de que ele se valorize durante os próximos seis meses. Sem jogar desde meados de setembro por mera opção do técnico Ivo Vieira, o ponta de lança de 25 anos está recetivo à mudança, tudo apontando para que nos próximos dias transmita ao clube qual é a sua vontade, depois de analisar as ofertas que lhe foram apresentadas.

O mercado de transferências de janeiro servirá, de resto, para o Vitória reduzir, na medida do possível, o seu quadro de profissionais, atendendo a que a equipa principal já não está em prova na Taça de Portugal e na Liga Europa, sabendo-se que passará a embrenhar-se unicamente no campeonato a partir do fim do próximo mês, depois de entrar em cena na final-four da Taça da Liga (a meia-final com o FC Porto está marcada para 22 de janeiro). Os restantes candidatos a partir serão preferencialmente os jogadores menos utilizados, entre os quais o internacional burquinês Ibrahim Touré (ex-Córdoba), já encaminhado para a equipa B.