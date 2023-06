Vitória investe dois milhões em infraestruturas perante impedimento da V Sports

SAD minhota emitiu um comunicado esta sexta-feira.

O Vitória emitiu esta sexta-feira um comunicado, depois de o fundo V Sports ter reduzido a participação na SAD para 29% - transferiu 17% de ações novamente para o Vitória.

"A V Sports e o Vitória Sport Clube decidiram, por acordo mútuo, reformular a estrutura de governação da Vitória Sport Clube, Futebol SAD. Assim, e ao abrigo do direito de preferência do Vitória Sport Clube na recompra das participações da V Sports, e para evitar a entrada de um terceiro parceiro, o Vitória reforçou a sua posição, passando a usufruir de uma maioria qualificada (67,87%) na sociedade desportiva, ficando a V Sports com uma posição de 29%", pode ler-se, acrescentando que "esta operação não implica, porém, qualquer alteração ao valor inicial do negócio, cifrado em 5,5 milhões de euros."

"Ficou ainda acordado que a V Sports deixará de ter representantes no conselho de administração da SAD. Nassef Sawiris e Wes Edens serão por isso substituídos por dois administradores a serem cooptados pela administração da SAD. Estando a V Sports impedida de efetuar o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas do clube, este compromisso será assumido pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD", refere ainda.

A SAD minhota contextualiza que "na sequência de uma análise às ligações da V Sports com as sociedades desportivas do Vitória Sport Clube e do Aston Villa, a UEFA promoveu uma reunião com responsáveis do referido fundo e dos dois clubes no sentido de ajustar posições sociais em estrito cumprimento do Regulamento das Competições da UEFA, o qual já contempla novas diretrizes para casos específicos, entre os quais o do fundo V Sports. Aliás, qualquer alteração normativa da UEFA estava já pré-estabelecida no acordo entre as partes, pelo que ambas as sociedades estavam obrigadas a um ajustamento perante mudanças regulamentares emanadas pela entidade que superintende o futebol europeu."

"Em função das novas diretrizes da UEFA, os estatutos da SAD terão de ser revistos, sendo certo que o Vitória Sport Clube passa a ter uma posição dominante inequívoca, contando ao mesmo tempo com um importante parceiro estratégico para crescer em várias áreas. O Vitória Sport Clube reúne hoje (30 de junho) em Assembleia Geral, pelo que os associados terão a oportunidade de solicitar todo e qualquer esclarecimento relativamente a este tema", conclui o documento.