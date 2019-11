Vitória inicia processo para segurar médio em final de contrato

Al Musrati termina contrato no final da temporada e a SAD tem interesse na sua continuidade. Primeira abordagem foi feita.

O processo de renovação de Al Musrati já foi iniciado pelo Vitória. O médio líbio termina contrato no final desta temporada e a SAD pretende continuar com o jogador, ainda que dentro de determinadas condições do ponto de vista financeiro.

Contratado em janeiro de 2017, Al Musrati começou na equipa B e o salto para o plantel principal foi sendo constantemente adiado, até que, num quadro de muitas limitações, devido às lesões de Wakaso e, mais tarde, de Mikel, o médio conseguiu ter espaço para se afirmar no arranque desta temporada depois de ter convencido Ivo Vieira. Titular em toda a fase de qualificação europeia e também nas primeiras jornadas do campeonato, o percurso do internacional líbio, de 23 anos, foi interrompido no jogo com o FC Porto, no Dragão, onde sofreu uma lesão no tornozelo direito que originou uma paragem de um mês. A partir daí, Mikel assumiu-se como primeira opção e Al Musrati só foi utilizado de forma residual; foi titular, por exemplo, no último jogo, mas só devido ao castigo do nigeriano.

Há mais ou menos um mês, a SAD vitoriana deu o primeiro passo no sentido da renovação contratual do médio e falou com Nuno Assis, um dos empresários do jogador, uma forma de sinalizar o interesse na sua continuidade. O dossiê vai merecer a atenção dos responsáveis do clube nas próximas semanas, de maneira a que se perceba melhor as condições exigidas e colocadas de parte a parte. Al Musrati pretende melhorar o primeiro contrato e a administração do Vitória tem um determinado teto salarial que não quer ultrapassar. Além do líbio e de Mikel, o plantel tem ainda Wakaso, prestes a ser opção.