Vitória indignado com castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina

Clube minhoto terá de pagar uma multa de 714 euros por injúrias estampadas em tarjas exibidas durante o jogo com o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga. Segundo o relatório dos delegados da Liga e da polícia, numa dessas tarjas podia ler-se: "Guimarães é merda até morrer"

O V. Guimarães foi surpreendido com uma multa de 714 euros devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos na meia-final da Taça da Liga, disputada em Braga. De acordo como despacho do Conselho de Disciplina da FPF, os referidos adeptos, situados na bancada nascente do Estádio Municipal, "identificados com camisolas, cachecóis, bandeiras, e tarjas alusivas ao Vitória, exibiram tarjas com as seguintes inscrições: "a Liga é merda", "estão a matar o futebol", "Porto é merda", "filhos da p...", "Benfica é merda, e "filhos da p..., filhos da p..., "aconteça o que acontecer Guimarães é merda até morrer". De acordo com os relatórios dos delegados da Liga e da PSP, dois adeptos do V. Guimarães também foram detidos por "invasão do recinto desportivo".

Confrontada com o castigo e as suas causas, a SAD do V. Guimarães, presidida por Miguel Pinto Lisboa, reagiu em comunicado, exigindo esclarecimentos e ameaçando com uma ação judicial. Leia o comunicado do clube na íntegra:

"No passado dia 4 de fevereiro, o Vitória Sport Clube foi notificado da publicação dos processos sumários aplicados pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, designadamente relativos aos jogos realizados no âmbito da Allianz CUP.

De entre os factos que aí são imputados ao Vitória Sport Clube, e pelos quais é suscetível de vir a ser sancionado, consta a exibição de tarjas por parte dos seus adeptos com a inscrição de frases injuriosas contra a cidade de Guimarães, cujo teor nos dispensamos de reproduzir.

Este é, pois, o desfecho daquela que deveria ser a semana do futebol, marcada pelo tratamento diferenciado dos adeptos do Vitória Sport Clube face aos demais. Um tratamento somente justificado por uma obsessão inadmissível, e em tudo reprovável, de quem se espera isenção e responsabilidade.

Sobre este e outros eventos, igualmente reveladores do arbítrio denunciado, o Vitória Sport Clube continua a aguardar pelo devido esclarecimento, sem prejuízo da competente reação judicial".