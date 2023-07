Vitória formalizou entrada de Gilberto Freitas para diretor técnico da formação

Vimaranense regressa ao clube para "dar continuidade ao bom trabalho que desenvolveu nos últimos anos, com aproveitamento na equipa principal"

O Vitória de Guimarães oficializou, esta sexta-feira, o regresso de Gilberto Freitas para assumir as funções de diretor técnico da formação de futebol do clube.



O vimaranense, que tem um passado de 11 anos de ligação ao setor da formação - coordenou as equipas de sub-15, sub-19 e sub-23 - volta ao Vitória "com a missão de dar continuidade ao bom trabalho que desenvolveu nos últimos anos, com aproveitamento na equipa principal", indica a notícia publicada pelo clube no seu site oficial.



Para além do extenso historial nos conquistadores, Gilberto Freitas acumulou experiências no estrangeiro, com passagens pelo Debreceni (Hungria), Ohod (clube da Arábia Saudita onde foi treinador dos sub-19), Grasshoppers, da Suíça, onde foi adjunto, e DAC, da Eslováquia, como coordenador técnico. A Académica, como adjunto, também faz parte do percurso do sucessor de Rui Borges.