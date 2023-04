Vitória formaliza acordo para venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports

Vitorianos informaram também que, depois de concluído esse acordo, é precisa uma "alteração estatutária no pacto social da SAD".

O Vitória de Guimarães formalizou o acordo para vender 46% das ações da SAD ao fundo V Sports, aprovado pelos sócios em assembleia geral extraordinária, informou esta sexta-feira o clube da I Liga.

Viabilizado com 966 votos a favor e 136 contra entre os cerca de 1.400 sócios presentes na reunião magna de 3 de março, o negócio que contempla a venda de 46% das ações por 5,5 milhões de euros está "fechado", graças à aquisição do capital ainda na posse de Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD entre 2013 e 2021.

"O clube fechou dentro do prazo estimado o acordo com o novo parceiro. No âmbito desta operação, o Vitória SC finalizou o processo de aquisição das ações que ainda eram detidas pela Mário Andrade Ferreira, Sociedade de Investimentos (MAF)", adianta o emblema vimaranense, em comunicado no sítio oficial.

Os vitorianos informaram também que, depois de concluído esse acordo, é precisa uma "alteração estatutária no pacto social da SAD", que será votada numa assembleia geral extraordinária do clube, marcada para as 20h15 de 19 de maio, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, e para as 21h00 de 23 de maio, no Estádio D. Afonso Henriques.

Entre as várias alterações à redação do documento já existente, sobressai a inclusão de um novo texto para o artigo 13.º, referente a deliberações sobre matérias reservadas, que indica, por exemplo, que o "aumento do capital social e limitação ou eliminação do direito de preferência em aumentos de capital social" exige "uma maioria de, pelo menos, 60% do capital social da sociedade presente ou representada na assembleia geral".

O acordo com o fundo detido pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, também um dos proprietários do Aston Villa, da Premier League, prevê, além da venda das 46% das ações da SAD, um donativo de dois milhões ao Vitória para aplicar em infraestruturas.