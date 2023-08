Vitória fecha a venda de André Amaro: "Dinheiro não é só para pagar dívidas"

António Carvalho, figura histórica do Vitória (178 jogos) mostra-se preocupado com a dimensão competitiva da equipa a partir das vendas de Bamba e Amaro. Pede intervenção rápida e mais centrais.

O Vitória tem fechada a operação de André Amaro para os cataris do Al Rayyan. O jovem defesa-central, de 20 anos, despede-se da cidade berço com 55 jogos, após ter chegado com 16 anos para jogar nos sub-17.

O impacto foi fortíssimo e o destaque ganho na primeira equipa rendeu encaixe de 8,5 milhões, mais 1,5 em variáveis.