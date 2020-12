Vitória: Estupiñán candidato à terapia de Schettine

Intransigente em relação à condição física dos jogadores, o treinador do V. Guimarães transformou Schettine (Braga) quando parecia não ter espaço no Santa Clara. Óscar Estupiñán é o novo desafio

Reciclar jogadores ou potenciá-los são marcas de água de João Henriques. O treinador do V. Guimarães tem brio nisso e Óscar Estupiñán, recuperado esta semana (estava na equipa B), poderá ser o próximo caso de sucesso, a exemplo do que se verificou com Guilherme Schettine há duas épocas no Santa Clara.

Na sequência de empréstimos pouco proveitosos no plano desportivo ao Al-Batin (Arábia Saudita) e ao Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), o avançado apresentou-se no clube açoriano fora de forma e só não foi outra vez cedido porque Henriques, num par de treinos, vislumbrou nele qualidades especiais. Estupiñán poderá ser outro caso de sucesso, acrescentando golos ao ataque dos minhotos.

Francisco Ramos assistiu de perto à transformação de Schettine, atualmente no Braga, e tudo começou pela componente física. "Teve de perder peso. João Henriques exige que os jogadores sejam, acima de tudo, bons atletas. Privilegia a componente física, sendo essa a base do trabalho que depois desenvolve. É a partir daí que retira o melhor dos jogadores. Por outro lado, consegue ter grande empatia com todos, o que é sempre muito bom", explicou o ex-jogador do Santa Clara.

Contratado no último verão pelo Nacional, o médio português chegou a trabalhar com Estupiñán no Vitória e não tem dúvidas de que o colombiano será facilmente refinado por João Henriques.

Não Perca FC Porto A milionária liderança de Sérgio Conceição no FC Porto O total de 164 milhões de euros que "assegurou" ao FC Porto não tem paralelo. Na faturação ponderada, Jesualdo Ferreira está próximo. Jorge Jesus foi quem mais edições disputou, mas fica longe

"Percebi que é um avançado de qualidade e ele tratou de demonstrá-lo enquanto esteve emprestado na Turquia, marcando muitos golos. Acredito que poderá tornar-se muito útil. João Henriques vai transmitir-lhe confiança e isso é muito importante. Passei pelo mesmo no Santa Clara e reabilitou-me como jogador. Ajudou-me muito e, naturalmente, tenho uma relação muito boa com ele", contou Francisco Ramos, certo de que não faltará motivação a Estupiñán por estes dias.

"Quando um jogador está na mó de baixo, tem uma forme imensa de vencer e de dar a volta por cima. Este regresso à equipa principal foi muito importante", estimou.