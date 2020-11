Vitória endereça condolências pelo falecimento de Manuel Almeida

Antigo vice-presidente do clube tinha 66 anos.

Manuel Almeida, ex-presidente do Moreirense e antigo vice-presidente do Vitória de Guimarães, faleceu esta segunda-feira com 66 anos. O clube vitoriano deixou uma mensagem de pesar no site oficial.

"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de Manuel Almeida, antigo vice-presidente do clube, vítima de doença pulmonar aos 66 anos. Em 2004, candidatou-se à presidência do Vitória Sport Clube, tendo assumido o cargo de vice-presidente do clube vimaranense entre 2007 e 2012, sob alçada de Emílio Macedo da Silva. À família enlutada, o Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências neste momento de dor", surge escrito.