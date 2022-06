Vitória empata no primeiro teste de pré-época: eis os jogadores utilizados por Pepa

Igualdade a uma bola contra a seleção da AF Braga.

O V. Guimarães empatou, este sábado, no primeiro encontro particular da pré-temporada. Num jogo realizado na Academia do clube minhoto, a formação orientada por Pepe deu início aos testes antes dos jogos oficiais com uma igualdade a uma bola frente a uma seleção da AF Braga.

Bruno Duarte, avançado brasileiro, foi o autor do golo vitoriano, a passe de Nélson da Luz, numa partida que apenas teve a duração de 70 minutos. Barbosa apontou o tento da seleção da AF Braga.

Pepa utilizou o seguintes jogadores no particular: Bruno Varela, Matous Trmal, Miguel Maga, Alberto Costa, Jorge Fernandes, Maxwell Woledzi, André Amaro, Afonso Freitas, Hélder Sá, Matheus Índio, Ibrahima Bamba, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, Nicolas Janvier, Rochinha, Jota, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, Jason Bahamboula, Bruno Duarte e Anderson Silva.