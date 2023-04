Vitória em crise no campeonato: um descalabro com muitos contributos

Conquistadores vão encarar Sporting na pior crise de resultados. Quatro derrotas e um empate explicados pela baixa de Varela, corte sucessivo de centrais e desnorte de Tiago Silva.

Muitos problemas podem ser encontrados no comportamento recente do Vitória na Liga, caindo em desgraça com quatro derrotas e um empate caseiro contra o aflitíssimo Paços nas últimas cinco rondas.

A equipa tinha 40 pontos, ocupava o 5.º lugar, dispondo de margem folgada de cinco pontos para Casa Pia e seis para Arouca. Fulgor e conforto que, estrepitosamente, se desvaneceram, com queda da posição europeia e riscos acentuados, face à derrota em Famalicão, de receber visita no 6.º lugar por parte do Casa Pia e Vizela.