Vitória defronta Santa Clara com guarda-redes de 16 anos no banco de suplentes

Rafa de apenas 19 anos é o guarda-redes titular nos Açores

Rafa, de apenas 19 anos, é o guarda-redes titular do Vitória de Guimarães que, este domingo, defronta o Santa Clara, nos Açores, na 23ª jornada da Liga Bwin.

Suplente nas últimas jornadas do campeonato, devido à lesão de Celton Biai, Rafa avança para o onze titular depois de Bruno Varela ter-se lesionado no treino de quinta-feira.

Perante as lesões de Celton Bai e Bruno Varela - e Rafa no onze titular -, o Vitória tem no banco um guarda-redes de apenas 16 anos. Trata-se de José Ribeiro.

