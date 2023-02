Já há data para a assembleia geral do Vitória que vai votar venda de parte da SAD

Depois de ter confirmado o princípio de acordo para a venda de 46% do capital por 5,5 milhões de euros ao fundo liderado pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, detentor do Aston Villa, da Premier League, o clube vimaranense esclareceu, na terça-feira, que a operação estava pendente da "aprovação dos associados em assembleia geral"

Os sócios do Vitória de Guimarães vão votar a venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports a três de março, numa assembleia geral extraordinária, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga Bwin.

Depois de ter confirmado o princípio de acordo para a venda de 46% do capital por 5,5 milhões de euros ao fundo liderado pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, detentor do Aston Villa, da Premier League, o clube vimaranense esclareceu, na terça-feira, que a operação estava pendente da "aprovação dos associados em assembleia geral".

"Convoco para o dia três de março de 2023, pelas 20:15, no Pavilhão Unidade Vimaranense, sito no Complexo Desportivo do Vitória Sport Clube, uma assembleia geral extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação da transmissão de 46% das ações da Vitoria Sport Clube Futebol SAD ao fundo V Sports", lê-se no comunicado assinado pelo presidente da mesa da assembleia geral do clube vimaranense, Belmiro Pinto dos Santos.

Na nota emitida na quarta-feira, o Vitória de Guimarães mostrou-se disponível para realizar "sessões de esclarecimento" acerca de um negócio que, além do "encaixe imediato" de 5,5 milhões de euros, prevê o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a serem aplicados em dois anos, e torna "possível" uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob "condições preferenciais".

Caso o "princípio de acordo" seja ratificado", o clube assegura a propriedade de 50,84% do capital social da SAD, ficando os restantes 3,16% das ações "dispersos por pequenos acionistas", esclareceu o comunicado de quarta-feira.

Já o conselho de administração da SAD, passa a ser composto por três administradores da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e dois afetos ao fundo V Sports, se o negócio se concretizar.

Proprietário do clube inglês Aston Villa, da Premier League, e detentor de quase 6% das ações da Adidas e de 5% da empresa Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks (NBA) e New York Rangers (hóquei no gelo), Nassef Sawiris tem uma fortuna avaliada em 7,3 mil milhões de euros e ocupa o lugar 326 no "ranking" dos homens mais ricos do mundo.

Já esteve em Guimarães para ultimar pormenores da parceria com o Vitória Sport Clube e até assistiu à vitória (2-1) na receção ao Chaves, em jogo disputado em 30 de janeiro de 2023, relativo à 18.ª jornada da Liga Bwin.