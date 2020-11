Vitória de Guimarães vence Vizela em jogo particular

Redação com Lusa

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa, venceu o Vizela, da II Liga.

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa, venceu este sábado o Vizela, da II Liga, por 3-1, num jogo particular realizado em Guimarães, informou hoje o clube vitoriano no sítio oficial.

O sexto classificado da I Liga chegou ao intervalo com uma vantagem de 2-0, após golos do médio Miguel Luís e do defesa central Jorge Fernandes, e ampliou-a na segunda parte, pelo extremo Jacob Maddox, antes dos vizelenses reduzirem por intermédio de Diogo Ribeiro.

Os vimaranenses, treinados por João Henriques, iniciaram o desafio com Bruno Varela na baliza, formado por Zié Ouattara, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Sílvio na defesa, Pepelu, Miguel Luís e André Almeida no meio-campo e Abouchabaka, Quaresma e Bruno Duarte no ataque.

A formação vizelense, treinada por Álvaro Pacheco e classificada no nono lugar da II Liga, não divulgou o "onze'.

O Vitória de Guimarães regressa à competição às 16:30 de 21 de novembro, um sábado, no reduto do secundário Arouca, em jogo relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal, enquanto o Vizela recebe, para a mesma competição, o primodivisionário Boavista, às 20:00 de 22 de novembro.