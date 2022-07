Médio tinha contrato até 2024, mas acertou com clube vimaranense saída. Jogou por empréstimo no Portimonense e no Pau

Denis Poha já não é jogador do Vitória de Guimarães. O médio acertou a rescisão do contrato com o clube vimaranense.

Com contrato até 2024, Poha diz adeus a uma casa que entrou em 2019. Desde então, saiu por empréstimo para o Portimonense e para os franceses do Pau.