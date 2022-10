Vitória de Guimarães renova contrato com jovem lateral

Alberto Costa renovou até 2026.

O Vitória de Guimarães e o lateral direito Alberto Costa, que já trabalhou com o plantel principal na época 2022/23, prolongaram esta terça-feira o contrato entre as partes até junho de 2026, anunciaram os vimaranenses.

"O lateral de 19 anos ficará ligado ao Vitória nas próximas quatro épocas desportivas. A cumprir a 10.ª temporada ao serviço do Vitória, Alberto Costa tem um percurso de passagem por todos os escalões de formação do clube, onde chegou em 2013", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial dos vitorianos.

Natural de Santo Tirso, o defesa rumou ao clube do vizinho concelho de Guimarães aos 10 anos, após ter iniciado a formação no Tirsense, e cumpriu a mais recente pré-época com o plantel principal dos minhotos, aparecendo como suplente não utilizado nos dois jogos com os húngaros da Puskás Akadémia, para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em julho.

Alberto Costa começou a jogar pela equipa B vitoriana na edição 2021/22 da Liga 3, tendo contabilizado, até agora, sete jogos no terceiro escalão.