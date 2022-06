Vitória de Guimarães perto de assegurar promessa ganesa

Maxwell Woledzi, central do Nordsjaelland

Caso se confirme a contratação, Maxwell Woledzi vai integrar a equipa B dos vimaranenses

O defesa central Maxwell Woledzi, 20 anos, oriundo do Nordsjaelland, terceiro classificado da Liga da Dinamarca, está muito perto de se tornar jogador do Vitória de Guimarães, onde será integrado na equipa B.

O jovem ganês, que também pode ser utilizado como médio-defensivo, fez 16 jogos e uma assistência na última época, a quarta no clube para onde se transferiu ainda júnior.

No âmbito do mercado, o avançado Nélson da Luz continua a ser apontado aos sauditas do Al Taawon, num negócio de dois milhões de euros, mas, até agora, a proposta não chegou à SAD vimaranense.