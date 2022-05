Vitória de Guimarães perto de assegurar Jota Silva e internacional japonês

Extremo do Casa Pia está a ser tentado pelo Santa Clara, mas o Vitória oferece-lhe melhores condições e a possibilidade de jogar na Conference League. Será uma contratação sem custos para os minhotos, que também negoceiam um lateral-esquerdo no Japão.

Muito influente no ataque do Casa Pia, uma das equipas que está de volta ao principal escalão do futebol português, Jota Silva está a um pequeno passo de assinar pelo Vitória de Guimarães. O extremo de 22 anos está em fim de ligação com o clube lisboeta e deverá comprometer-se com os minhotos, estando na forja um contrato com a duração de três épocas. O Santa Clara também está na corrida pelo atacante, mas o Vitória oferece-lhe melhores condições salariais e a possibilidade de jogar na Conference League é do inteiro agrado do jogador formado no Sousense e no Paços de Ferreira. Como sénior, antes de ter defendido as cores do Casa Pia durante uma época e meia, representou o Paços de Ferreira B, o Sousense e o Leixões.

Em 39 jogos disputados, Jota Silva somou 14 golos e quatro assistências, tendo concluído esta época como melhor marcador do Casa Pia na II Liga, com 11 remates certeiros. Com esta iminente contratação, a sociedade desportiva do Vitória compensa a saída de Ricardo Quaresma, estando igualmente em vias de anunciar um internacional japonês destinado à posição de lateral-esquerdo. Rafa Soares, como é sabido, também vai deixar o clube e a SAD assegurou atempadamente um substituto, cuja identidade só será revelada depois de terminar a ligação ao clube que representa no Japão.