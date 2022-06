Vitória de Guimarães oficializou contratação de Jota Silva

Extremo assinou um contrato válido até 2025

O extremo Jota Silva está garantido no plantel do Vitória de Guimarães. As negociações entre os minhotos e o Casa Pia, recém-promovido ao principal escalão, chegaram a bom porto e a transferência avançou, com o jogador a assinar um contrato válido para as próximas três épocas (até 2025). Recorde-se que o contrato do jogador com o Casa Pia terminava a 30 de junho.

O Santa Clara também se interessou pelo atacante, mas o Vitória ofereceu-lhe melhores condições salariais e a possibilidade de jogar na Conference League é do inteiro agrado do jogador formado no Sousense e no Paços de Ferreira. Como sénior, antes de ter defendido as cores do Casa Pia durante uma época e meia, representou o Paços de Ferreira B, o Sousense e o Leixões.

Em 39 jogos disputados, Jota Silva somou 14 golos e quatro assistências, tendo concluído esta época como melhor marcador do Casa Pia na II Liga, com 11 remates certeiros. Com esta contratação, a sociedade desportiva do Vitória compensa a saída de Ricardo Quaresma.

Jota é o quarto reforço assegurado pelos minhotos depois do médio Matheus Índio (ex-Trofense), do avançado Anderson (ex-Beijing Guoan) e do lateral Ryoya Ogawa (ex-FC Tokyo).