Vitória de Guimarães negoceia contratação do médio Matheus Índio

Sociedade desportiva dos minhotos está perto de assegurar o médio-defensivo do Trofense mediante a compra de metade do passe por cerca de 200 mil euros.

O Vitória de Guimarães está muito perto de fechar a contratação de Matheus Índio. A negociação com o Trofense está bastante avançada, tudo apontando para que a sociedade desportiva dos minhotos desembolse cerca de 200 mil euros por metade do passe.

A cumprir a segunda temporada em Portugal, o médio-defensivo brasileiro de 22 anos agrada ao técnico Pepa, interessado em reforçar a linha média da equipa, e deverá assinar um contrato de longa duração.

Com formação cumprida no São Caetano, Índio somou 33 jogos nesta temporada e será mais uma opção para a posição 6 do meio-campo do Vitória, para qual já concorrem Alfa Semedo, Tomás Händel e Ibrahima Bamba.