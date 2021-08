Vitória de Guimarães e Trofense empatam em jogo particular

Na próxima jornada da I Liga Bwin, a terceira, o Vitória de Guimarães recebe o Vizela

O Vitória de Guimarães, da I Liga BWIN e o Trofense, da II Liga SABSEG, empataram 1-1, num jogo particular com duas partes de 35 minutos, disputado na academia do clube vimaranense.

Segundo o emblema de Guimarães, os anfitriões chegaram ao intervalo na frente, graças a um golo do ala Rúben Lameiras, aos 32 minutos, num remate rasteiro, antes de a formação da Trofa igualar na etapa complementar, num cabeceamento do central João Faria.

No lado vitoriano, o treinador Pepa apresentou um "onze" composto maioritariamente por jogadores com pouca ou nenhuma utilização nas duas primeiras jornadas do campeonato, que incluiu o guarda-redes Antal Bencze, os defesas Sílvio, André Amaro, Abdul Mumin e Hélder Sá, os médios Tomás Händel, Janvier e Tiago Silva e os avançados Rochinha, Rúben Lameiras e Herculano.

Na próxima jornada da I Liga, a terceira, o Vitória de Guimarães, 15.º classificado, com um ponto, recebe o Vizela, oitavo da tabela, com três, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, enquanto o Trofense, 13.º da II Liga, com dois pontos, visita o líder Benfica B, com seis, às 18:00 de domingo.