Vitória de Guimarães devolve Lucas Evangelista ao Nantes

A SAD não acionou a opção de compra do passe e o médio terá agora de se apresentar no Nantes.

Suplente não utilizado no jogo com o V. Setúbal, Lucas Evangelista vai deixar já o Vitória de Guimarães. O médio brasileiro ainda participou no treino desta quinta-feira, mas terá sido o último, uma vez que a SAD do V. Guimarães prescindiu de acionar as duas opções de compra que havia acordado com o Nantes, uma referente a 100% dos direitos económicos por quatro milhões de euros e outra de 50%, dos referidos direitos, por uma verba de dois milhões.



O empréstimo era válido até 30 de junho e os minhotos não fizeram questão em assegurar a sua continuidade por mais algum tempo num quadro de empréstimo válido até ao fim do campeonato, podendo assim poupar no pagamento de quase um mês de salário, um encargo que também era suportado pelo clube francês.

Com uma exibição pouco convincente no dérbi minhoto, disputado em Braga, Lucas Evangelista perdeu a titularidade na jornada seguinte, com o Vitória de Setúbal, e Ivo Vieira, quando consultado pelos responsáveis da sociedade desportiva, não colocou qualquer entrave à saída, facilitando assim a devolução ao Nantes, num processo que também teve a anuência do próprio jogador.

Com 25 anos, o jogador brasileiro estivera em Portugal em 2016/17, época em que também sob o comando de Ivo Vieira fez 36 jogos e quatro golos no Estoril.. Esta temporada, disputou 26 jogos e apontou um golo ao serviço do Vitória de Guimarães.