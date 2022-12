Vitória de Guimarães assegura reforço para o ataque na Liga 3

Patrick, de 22 anos, chega do Oliveira do Hospital.

O Vitória de Guimarães anunciou esta quinta-feira a contratação de Patrick, avançado de 22 anos que chega do Oliveira do Hospital, que milita na Liga 3, e vai ser integrado na equipa B.

O avançado brasileiro apontou nove golos em 16 jogos disputados esta época e ocupa a vice-liderança da lista de melhores marcadores da Série B da terceira divisão - sete golos em 12 jogos - atrás de Zequinha (V. Setúbal), que soma nove golos.

Formado nos brasileiros do Tupi e do Atlético Mineiro, Patrick ainda passou pelo Villa Nova e Figueirense antes de rumar a Portugal no verão de 2021 pela porta do Leixões.