Vitória de Guimarães anuncia dois casos positivos de covid-19

Minhotos defrontam o Estoril Praia no domingo, na 19.ª jornada do campeonato

Os defesas Jorge Fernandes e Sílvio, do Vitória de Guimarães, estão infetados com o coronavírus SARS-CoV-2 e vão falhar o jogo de domingo com o Estoril Praia, informou o clube da I Liga.

"O Vitória Sport Clube informa que os jogadores da equipa principal de futebol, Jorge Fernandes e Sílvio, tiveram uma deteção positiva à SARS-CoV-2, encontrando-se em isolamento e a cumprir o estabelecido no plano de contingência", lê-se na nota publicada.

O emblema minhoto confirmou ainda que os resultados "foram obtidos por teste antigénio e confirmados por teste PCR", deixando os dois atletas de fora do jogo com os estorilistas, referente à 19.ª jornada do campeonato e marcado para as 15h30 de domingo, em Guimarães.

Jorge Fernandes, defesa central de 24 anos, realizou até agora nove jogos na temporada 2021/22, tendo sido titular nos dois últimos da equipa treinada por Pepa, ao passo que Sílvio, lateral esquerdo de 34 anos, continua sem qualquer minuto na presente época.