Venda do futebolista inglês permitirá reforçar o setor defensivo. Havendo capacidade financeira - e só nesse caso - , o clube partirá para a contratação de um central

A época do Vitória de Guimarães rola abaixo das expectativas dos dirigentes aos adeptos, passando por quem dentro do campo tenta dar o melhor por um clube onde as exigências são um desafio constante.