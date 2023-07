Vitória dá premios aos associados mais leais: cerca de 600 não falharam um jogo da Liga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Associados que não falharam um jogo no D. Afonso Henriques em 2022/23 tiveram direito a treino aberto. Um deles terá ainda um bónus muito especial

O V. Guimarães presenteou os seus associados mais leais, aqueles que não perderam um jogo em casa para a Liga na época 2022/23, com um treino aberto da equipa principal. E ainda ofereceram a um deles uma viagem e estadia pagas na deslocação à Eslovénia para a Liga Conferência.

Foram centenas os adeptos agraciados com a prenda do treino aberto, cerca de 600, sendo encontrado o vencedor da viagem à Eslovénia através de um sorteio.

O V. Guimarães defronta o NK Celje (dia 27 deste mês), na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

"Muito obrigado! Na época passada vocês estiveram sempre presentes, tanto aqui como nos jogos disputados fora de casa. Espero que isso se repita na próxima. A vossa presença é muito importante para nós e, por isso, contamos muito com o vosso apoio", atirou o capitão de equipa", agradeceu o capitão Bruno Varela.

"Sabemos que foram aí uns 600, mas também sabemos que muitos mais não fizeram o mesmo simplesmente porque não podiam, por questões de saúde ou outros motivos de força maior. A verdade é que nunca nos faltaram. Foi uma prova de lealdade perante o Vitória SC. Não vamos ganhar sempre, mas desafio-vos a repetirem essa lealdade na próxima época, de preferência com mais associados envolvidos. Tudo se torna mais fácil com esta força vinda das bancadas. O clube sai claramente a ganhar com isso", destacou o treinador, Moreno.

A sessão teve duas novidades, as inclusões de André Amaro e Zé Carlos, que se apresentaram mais tarde por terem representado Portugal no Europeu de Sub-21. Matheus Índio, Moreno e Rodrigo Duarte já trabalharam sem restrições.