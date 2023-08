Vitória contrata defesa brasileiro para a equipa B

Alison Calegari assinou até 2026

O V. Guimarães contratou o defesa brasileiro Alison Calegari, de 22 anos, formado no Grémio de Porto Alegre. Assinou até 2026 e vai começar pela equipa B.

"O Vitória é um clube com todas as condições. É comum ao jogador brasileiro a escolha por Portugal. Além do idioma, há vários outros motivos que nos fazem sentir vontade de jogar neste país. Sei que o futebol é diferente, pois é muito mais intenso e rápido, algo com o qual me identifico mais. Quando surgiu a possibilidade de vir para cá, fui logo pesquisar mais sobre o clube e a cidade e acredito realmente que terei todas as condições para ser feliz", começou por dizer aos meios do clube.

"É um desafio novo e totalmente diferente. Além dos vídeos que vi também já estive num jogo e senti que a "torcida" é exigente e que se faz sentir presente nas partidas. Estavam milhares de pessoas a ver o jogo e isso para mim, que acabei de chegar, é algo muito animador. Chego a tempo de entender aquilo que é pedido para as primeiras jornadas", concluiu.