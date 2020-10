Saída de Tiago confirmada: "Insegurança incompatível com o Vitória"

V. Guimarães emitiu um comunicado a confirmar a saída do treinador Tiago Mendes.

O Vitória de Guimarães confirmou, através de comunicado, a saída de Tiago Mendes do comando técnico da equipa, tal como O JOGO adiantou. Os vitorianos referem que ficaram surpreendidos com a decisão do treinador - que é "recebida como uma manifestação de insegurança incompatível" com o clube - e que em breve será apresentado o sucessor do ex-adjunto de Simeone.

"Considerando que todas as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança, entende a Administração que uma posição desta natureza, ainda no arranque da época e numa semana em que o treinador se encontra a frequentar o curso UEFA Pro, só pode ser recebida como uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória SC", afirma o clube vimaranense.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD foi surpreendida, esta quinta-feira, com a decisão comunicada pelo treinador da equipa principal, Tiago Mendes, de terminar a sua ligação ao clube.

A posição manifestada quebra um trabalho de largos meses entre a estrutura do futebol e o treinador escolhido pela Administração para a construção e preparação de um plantel que permitisse concretizar a política desportiva do Vitória SC e alcançar os objetivos traçados.

Considerando que todas as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança, entende a Administração que uma posição desta natureza, ainda no arranque da época e numa semana em que o treinador se encontra a frequentar o curso UEFA Pro, só pode ser recebida como uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória SC.

Nesse sentido, será brevemente apresentada uma nova liderança técnica que se enquadre no projeto desportivo e permita a obtenção dos resultados ambicionados.

A Administração da Vitória SC, Futebol SAD".