Vitória confirma Rogério Matias como diretor desportivo

O V. Guimarães confirmou esta segunda-feira a notícia avançada por O JOGO há mais de uma semana. Rogério Matias assume as funções de diretor desportivo do clube. O clube anunciou também que Pedro Gonçalves será o Team Manager da equipa principal vitoriana, acrescentando que a nova estrutura diretiva do futebol profissional do Vitória Sport Clube já se encontra em funções, continuando a preparação da temporada 2022-2023..

Depois de seis temporadas ao serviço do Vitória enquanto jogador, Rogério Matias regressa a Guimarães para desempenhar funções diretivas na equipa principal, tendo já assumido a pasta e estando a preparar a nova época que se aproxima.

Por sua vez, Pedro Gonçalves, que se encontra na estrutura do Vitória Sport Clube há mais de cinco anos, será o Team Manager da equipa principal de futebol, assumindo, de forma definitiva, o cargo que tem desempenhado, de forma interina, desde março de 2022.