Vitória comemora 99 anos: "O momento não é fácil, mas devemos olhar para o futuro com esperança"

José Antunes, presidente da Assembleia Geral, acompanhou o presidente Miguel Pinto Lisboa na cerimónia da hastear da bandeira.

O Vitória de Guimarães celebra esta quarta-feira o 99.º aniversário e durante a manhã foi hasteada a bandeira junto ao Estádio D. Afonso Henriques. Uma cerimónia que contou com a presença de Miguel Pinto Lisboa, presidente do clube, e também de José Antunes, presidente da Assembleia Geral. "Este é um momento de grande alegria, num clube quase centenário. É o momento de olhar para trás, ver o passado que traçámos, mas com os pés no presente e com confiança. O momento não é fácil mas devemos olhar para o futuro com esperança", afirmou José Antunes aos jornalistas na primeira cerimónia do dia de comemoração dos 99 anos de vida do clube. Às 18 horas, será feita, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, a apresentação pública das comemorações do centenário do clube, a decorrer em 2022, que contará com a intervenção do presidente Miguel Pinto Lisboa.

Depois de ter sido conhecido o relatório e contas da SAD - fechou o exercício 2020/21 com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros - que motivou uma onda de preocupação dos sócios e adeptos nas redes sociais, José Antunes deixou uma mensagem de confiança: "A Direção está a trabalhar. Estou a par de tudo o que se vai fazendo, acredito na Administração, ainda que haja vozes a criar um certo cinzentismo. As dúvidas tiram-se nas assembleias, vou marcar uma brevemente e aí podem ser colocadas as questões", referiu o presidente da Assembleia Geral do Vitória, considerando ainda que "o futuro é desafiante e passa pela aposta na Formação que está a ser feita". "A Academia está a produzir talentos e é por aí que passa este desafio", defendeu.