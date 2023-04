Vitória com artilharia pesada, mas com pólvora seca em casa

taque contou praticamente com todos os extremos e pontas-de-lança disponíveis no jogo contra o Paços de Ferreira, mas a pontaria voltou a estar desafinada.

O V. Guimarães não marcou pelo segundo jogo consecutivo em casa - onde tem a média de um golo por jogo -, desta feita contra o Paços de Ferreira, depois de já ter ficado em branco frente ao Arouca, e esta alergia aos adversários que vestem de amarelo pode colocar em causa o quinto lugar, que dá acesso à Conference League.

Isto porque a equipa arouquense igualará os 41 pontos dos vitorianos se vencer hoje o Famalicão, no fecho da jornada. Além disso, os comandados de Armando Evangelista têm vantagem no confronto direto, depois do empate (2-2) na Serra de Freita e da vitória recente (2-0) no Estádio D. Afonso Henriques.