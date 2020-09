Vitória celebra 98 anos: "Pretendíamos comemorar de outra forma"

O Vitória de Guimarães cumpre esta terça-feira 98 anos de existência.

O Vitória de Guimarães celebra esta terça-feira, 22 de setembro, 98 anos de existência e, junto ao Estádio D. Afonso Henriques, decorreu uma cerimónia simbólica, onde Miguel Pinto Lisboa discursou perante os presentes.

"É com enorme honra que comemoramos os 98 anos do Vitória Sport Clube. Nesta data, cumpre-nos honrar aqueles que nos antecederam na Direção do Vitória, na condução dos seus destinos. A todos eles, o nosso agradecimento por aquilo que o Vitória é hoje. O nosso compromisso é para com os vitorianos, para com o Vitória. Honrar o passado e construir um futuro que seja risonho para o Vitória é o nosso compromisso. Um compromisso que hoje renovamos", assinalou o presidente dos vimaranenses, com José Antunes, presidente da Mesa da Assembleia Geral, a lamentar as circunstâncias ditadas pela pandemia de covid-19:

"Pretendíamos comemorar o dia de outra forma e esperamos que, no próximo ano, possamos homenagear, neste dia, todos os sócios que são do Vitória há 25 ou 50 anos. Estamos quase a chegar ao centenário do Vitória e deixo uma palavra de incentivo à comissão organizadora para irmos preparando tão especial data. É uma data para termos em conta e celebrarmos com alegria ao longo de um ano inteiro", referiu o dirigente, expressando um voto de confiança na Direção vitoriana.

"Desejo à Direção os maiores votos de sucesso. O trabalho e o esforço que fizeram e fazem para dotar o Vitória com condições para ombrear com os maiores do nosso desporto merecem melhores resultados. Mais do que nós, a Direção quer o bem do Vitória. Acreditamos nesta Direção. Aos nossos atletas, a todo o staff, da equipa A aos Afonsinhos, e a todas as modalidades, desejo um ano de sucesso", rematou Antunes.