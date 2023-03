Vitória avança com participação contra Al Musrati

Em causa imagens partilhadas nas redes sociais em que o jogador do Braga aparece a fazer piretes para os adeptos do Vitória no final do dérbi de domingo

O Vitória de Guimarães vai avançar com uma participação disciplinar contra Al Musrati, jogador do Braga.

A decisão da Direção do Vitória deve-se ao facto de, com base em imagens partilhadas nas redes sociais, o médio líbio ter dirigido piretes na direção de uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, após o final do dérbi de domingo no qual a equipa de Moreno derrotou a de Artur Jorge, por 2-1.

A participação será apresentada à secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e será oficializada em breve.

Recorde-se que no final do jogo entre os velhos rivais, já no túnel de acesso aos balneários, os elementos das duas equipas envolveram-se em desacatos, obrigando à intervenção de agentes da PSP.