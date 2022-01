Vitória anuncia renovação de contrato com cláusula milionária

Ibrahima Bamba, jogador de 19 anos da equipa B, renovou até 2025 com cláusula de 30 milhões de euros

O V. Guimarães anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Ibrahima Bamba, médio italiano, mas com passaporte costa-marfinense, da equipa B e que prolongou contrato até 2025, com uma cláusula de rescisão avaliada em 30 milhões de euros. ""Esta renovação é um sinal de confiança, demonstra que o Vitória acredita em mim e que quer o meu bem. Quando for chamado vou estar pronto. Vou dar o máximo para que o Vitória possa alcançar patamares mais altos", declarou, citado pelo site do Vitória.

Bamba já tem feito alguns treinos às ordens de Pepa e só tem a agradecer .""Nunca imaginei treinar com alguns destes jogadores. A experiência tem sido muito boa, tenho aprendido muito com eles, e ouço os conselhos deles. Só posso crescer com esta aprendizagem toda. Tenho de estar focado no trabalho diário para poder evoluir, ouvir os meus colegas e a equipa técnica", atirou. Fã de Eric Bailly e Kovacic, Bamba definiu os seus pontos fortes. " "Sou um jogador que tem boa técnica, que gosta de ter bola, mas que por gostar mais de defender, recuei no terreno para médio defensivo ao longo da minha formação, porque até aos sub-15, eu era ponta de lança", anotou.