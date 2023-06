Vítor Campelos avalia reforço do Vitória: "Um 10 como já não há muitos"

Médio será reforço do Vitória para as duas próximas épocas. Vítor Campelos, que o treinou nas duas últimas épocas, no Chaves, conta como evoluiu e o que pode acrescentar; Ex-treinador dos flavienses, que já trabalhou no Vitória e conhece bem o clube, conta que nos dois últimos anos o atleta de Matosinhos "evoluiu muito" no desempenho defensivo.

João Mendes, que esteve em plano de destaque no Chaves nas duas últimas épocas, vai ser oficializado, em breve, como reforço do Vitória de Guimarães. O médio de 28 anos acertou um contrato válido por duas épocas, juntando-se a Telmo Arcanjo (ex-Tondela) na ainda curta lista de aquisições dos vitorianos.

Vítor Campelos, que treinou João Mendes nas duas últimas temporadas - as melhores do seu percurso profissional -, não tem dúvidas de que este "cresceu muito nestes dois anos e está agora mais completo." "É muito bom tecnicamente, percebe e lê bem o jogo, é um 10 puro e evoluiu no processo e comprometimento defensivo", prossegue o ex-treinador do Chaves, que elogia o crescimento substancial do atleta, natural de Matosinhos.