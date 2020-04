Virou sensação à conta de Bruno Fernandes, mas objetivo é outro... para já

Ligado ao V. Guimarães até 2021, Francisco Ramos não desiste de conquistar um lugar na equipa minhota e já agradeceu a simpatia do amigo do Manchester United. "Disse-me que não fez nenhum favor", contou.

Sem espaço no V. Guimarães, Francisco Ramos seria um bom reforço para o Manchester United, na opinião de Bruno Fernandes.

O internacional português deu essa dica durante uma conversa com a cantora Carolina Deslandes, transmitida em direto via Instagram, e o tema rapidamente foi reportado pela Imprensa britânica, com o nome do médio emprestado ao Santa Clara a ser referido em diferentes jornais e sites. "Sou amigo do Bruno e falamos todos os dias, pelo que já lhe agradeci a simpatia. Respondeu que não me fez nenhum favor. Quando jogávamos juntos na Seleção de sub-21, entendíamo-nos muito bem, mas também é muito fácil jogar ao lado dele. Podemos ter características semelhantes, mas a finalização e o último passe dele são mais apurados", considerou.

Médio emprestado ao Santa Clara foi notícia em Inglaterra graças a Bruno Fernandes

Certo de que o simples parecer de Bruno Fernandes não lhe abrirá portas no United ou noutro clube de renome, Francisco Ramos só pensa em "concluir bem a época" ao serviço do Santa Clara e depois voltar ao V. Guimarães para se fixar no plantel. "Aceitei voltar a ser emprestado, para mostrar o meu valor, e não perdi a esperança", vincou, garantindo que lidou bem com a dispensa no verão e o facto de nem sequer ter sido chamado por Ivo Vieira para cumprir a pré-época. "Desiludido? Não, é tudo muito incerto no futebol. Aceitei o convite do Santa Clara e estou feliz, porque tenho jogado com regularidade", referiu. O jogador de 25 anos não está "nada arrependido" de ter assinado pelo Vitória em 2021 e, caso surja o convite, está "disposto" a renovar o contrato, válido até 2021. "É um grande de Portugal, com adeptos fantásticos", juntou.

Em contacto permanente com o capitão André André, "um amigo de casa e de longa data", o médio saúda ainda a "boa época" do Vitória. "Tiveram uma grande participação na Liga Europa e estão a caminho da posição que merecem na Liga", considerou. Já juntar-se um dia a Bruno Fernandes é uma hipótese que não descarta, ainda que com as devidas ressalvas. "Estou noutra realidade, mas quem sabe?", atirou.