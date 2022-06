Villanueva depois de assinar: "O Vitória é um clube grande, este era uma desafio que precisava"

Central internacional venezuelano revela que "interesse do clube foi determinante" na decisão de aceitar convite do Vitória de Guimarães.

Com a camisola do Vitória vestida, Mikel Villanueva falou, ao site do clube, sobre a razão de assinar pelos Conquistadores, depois de ter firmado o contrato que o liga ao clube até 2025. "O Vitória é um clube grande em Portugal. Este era um desafio que precisava na minha carreira e fico muito feliz por estar aqui, para ajudar o Vitória. Para mim, era muito importante sentir o interesse do clube, é sempre importante para um jogador e isso foi determinante na minha tomada de decisão", explicou.



Questionado sobre o que pode aportar à equipa, o central venezuelano que representou o Santa Clara nas últimas duas temporadas - fez 61 jogos e dois golos - acredita que a sua experiência e conhecimento do futebol português poderão ser fatores importantes. "Já conheço o futebol português, ter dois anos na Liga creio que pode ajudar a aportar alguma experiência à equipa e espero poder contribuir da melhor forma. Sei que o Vitória é um clube grande, com uma pressão boa, porque é importante o apoio dos nossos adeptos. Tive companheiros que já jogaram aqui e, por isso, conheço bem o clube e sei que se vive o futebol de uma forma única, diferente do que se vive nos outros clubes. Estou muito ansioso por conhecer os meus colegas", referiu.



Olhando para aquilo que pode fazer de rei ao peito, Mikel Villanueva espera uma grande temporada. "Posso prometer que vou dar o meu máximo para poder ajudar a equipa. Vamos dar tudo para fazer uma grande época. Para mim é importante estar num clube tão grande com o Vitória e espero estar aqui muito tempo", apontou.