Mikel Villanueva antes da visita à Luz: "Estamos preparados para ganhar"

Central venezuelano fez antevisão do jogo de sábado contra o Benfica

Depois da derrota, na receção ao Arouca, que interrompeu um cinclo de seis jogos sem perder - 16 pontos em 18 possíveis -, o Vitória visita na próxima jornada o Estádio da Luz, onde sábado defronta o Benfica, líder do campeonato.



Mikel Villanueva, o terceiro jogador mais utilizado do plantel do campeonato - com 1833 minutos, está apenas atrás de André Amaro e Bruno Varela -, indicou a receita para, pelo menos, repetir o resultado da primeira volta, quando o Vitória empatou em casa contra a equipa encarnada.



A ausência de Ibrahima Bamba, por lesão, pode trazer alguma insegurança para o jogo com o Benfica?

"É um jogador importante para nós, mas qualquer companheiro que seja escolhido para o jogo está preparado para jogar da melhor maneira, para acrescentar algo de positivo à equipa. Estamos confiantes que vamos à Luz lutar para somar os três pontos."

Como se têm adaptado à circunstância de ter de mudar a defesa várias vezes ao longo da época?

"Tem sido um pouco difícil, mas temos demonstrado que sempre que temos esse tipo de problemas, quem joga tem competência e, por isso, estamos tranquilos."

É um dos jogadores mais utilizados no plantel, depois de duas épocas em que foi sempre opção no Santa Clara. Esperava à de se afirmar tão rapidamente em Guimarães?

"É sempre a meta de um jogador chegar a um clube e poder jogar sempre. Estou contente por jogar e acrescentar algo e ajudar com a experiência que tenho."

Depois do percalço com o Arouca, que Vitória se pode esperar na Luz frente ao líder do campeonato?

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil com o primeiro da classificação, mas o Vitória luta pelos seus objetivos em todos os campos. Estamos preparados para ganhar."

O Benfica ainda não perdeu na Luz. Qual será a receita para bater uma equipa que tem este registo?

"A receita é ser o Vitória, continuarmos a jogar como temos feito, com a nossa identidade, de forma a trazermos os três pontos para nossa casa."

Na primeira volta foram a primeira equipa a travar o Benfica no campeonato, em circunstâncias piores do que nesta altura. Recorda-se da receita para serem felizes?

"Na altura, o Benfica estava numa situação como a que vive agora, sempre a ganhar jogos seguidos, mas nós conseguimos travá-los um pouco. Agora, esperamos que seja igual neste fim-de-semana."

O jogo com o Arouca marcou o ponto final na melhor série da época, para o campeonato. Já conseguiram perceber as razões da derrota no Estádio D. Afonso Henriques que teve a melhor casa da temporada?

"Era um jogo difícil, o Arouca é uma boa equipa, tem conseguido bons resultados fora de casa. Creio que jogámos muito bem, mas as coisas não nos correram da melhor forma. Isso não nos vai fazer baixar a cabeça, seguimos em frente e sei que vamos conseguir agora um bom resultado."

Como está a estabilidade do projeto do Vitória?

"Creio que estamos no bom caminho e que estamos a demonstrar que o Vitória tem de estar sempre nos primeiros lugares, onde estamos. Vamos continuar a trabalhar para concretizar os objetivos que temos para esta época."