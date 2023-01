Villaneuva e o momento do Vitória: "Há detalhes que nos escapam"

Mikel Villanueva, defesa do Vitória de Guimarães, aborda o momento da equipa, que chega ao final de janeiro a competir apenas na Liga Bwin

O momento do Vitória: ""Lamentavelmente não estamos a atravessar um bom momento, mas estou convencido que vamos mudar isto muito rapidamente. Estamos a jogar bem, mas há detalhes que nos escapam. Estou certo que, com trabalho, vamos alterar esta situação. Pode ser que seja falta de experiência. Trabalhamos muito, mas de um momento para o outro sofremos um golo quando menos se espera, mas vamos começar esta segunda volta como se fosse a primeira jornada do campeonato. Vamos ter a cabeça limpa a pensar já Chaves"

Liga portuguesa: "Já é o meu terceiro ano em Portugal e aparecem sempre equipas que ninguém pensava e que ocupam os primeiros lugares, como aconteceu com o Santa Clara e o Paços de Ferreira. É uma Liga muito competitiva"

Críticas: "Entendo os adeptos que estão magoados connosco. Eles estão sempre connosco, seja em casa ou fora. Só precisamos que continuem a acreditar em nós, porque vamos dar-lhes alegrias. Damos tudo em campo, mas alguns detalhes estão a tirar-nos pontos No entanto, vamos continuar a correr, a lutar e a trabalhar para mudar rapidamente esta situação"

Seleção da Venezuela: "Um dos meus objetivos é voltar à seleção. Trabalho dia a dia nos treinos e nos jogos para que possam contar comigo e estarei sempre disponível para representar o meu país",