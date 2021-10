Declarações de Bruno Varela após o Sporting-Vitória (1-0), na 10ª jornada da Liga Bwinb

Sobre o jogo: "Viemos discutir o jogo pelo jogo, como tínhamos feito com o Benfica. A nossa primeira parte não foi bem conseguida, mas melhorámos na segunda parte e tivemos oportunidades para marcar. O empate podia ajustar-se mais ao jogo. Vamos continuar a trabalhar, porque a equipa tem evoluído muito."

Superiodade: "O Sporting superiorizou-se em alguns aspetos, como na bola parada. Houve ali alturas em que não nos conseguimos impor o que gostamos de fazer, talvez por cansaço. Na segunda parte estivemos mais à nossa imagem."

O golo: "O lance do Coates é algo que sabíamos que eles podiam fazer. Marcaram golos iguaizinhos ao Besiktas. Acho que foi uma boa batida do Sarabia e houve mérito do Paulinho no desvio. Estávamos preparados e acho que foi mais mérito do Sporting do que demérito nosso."