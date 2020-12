Vídeo da contratação de Ricardo Quaresma premiado pela Liga

André Viana, diretor de Comunicação do Vitória, recebeu o prémio das mãos do diretor da Liga, Tiago Madureira

"Long live the King - Quaresma" foi o mais votado da primeira edição do "Prémio Comunicação e Marketing" da Liga e ficou à frente dos vídeos do Braga (contratação de Gaitán) e do Estoril

A primeira edição do "Prémio Comunicação e Marketing", recentemente criado pela Liga Portugal e pela Marketeer, publicação da especialidade, distinguiu o Vitória de Guimarães e o vídeo com que o clube anunciou a contratação de Ricardo Quaresma.

A ação "Long live the King - Quaresma" foi distinguida como a melhor na primeira edição do "Prémio Comunicação e Marketing", uma parceria entre a Liga Portugal e a Marketeer, superando a concorrência de "TopGun - Gaitán", do SC Braga, e de "Não fiques fora de jogo", do Estoril Praia, no mês de setembro/outubro.

A entrada a cavalo de Ricardo Quaresma no Castelo de Guimarães foi a forma que os vimaranenses anunciaram a chegada do reforço internacional português ao clube, tendo reunido um total de 29,89% dos votos do júri, composto pela Liga Portugal, a Marketeer, e também pelos alunos das Pós-Graduações em Gestão e Organização e em Comunicação no Futebol Profissional.

"Saliento o esforço coletivo que fizemos para que isto pudesse acontecer", referiu André Viana, Diretor de Comunicação do V. Guimarães, à Liga TV. Sublinhando que o processo criativo durou "poucas horas", André Viana frisou ainda a ambição de "engrandecer o Vitória SC com este tipo de iniciativas".

Já Tiago Madureira, Diretor de Conteúdos e Media da Liga Portugal, destacou a "originalidade" da campanha dos vimaranenses, considerando que "a distinção foi merecida pela visibilidade e alcance que teve".

No segundo lugar da votação surge "TopGun - Gaitán", do Braga, em novo anúncio de contratação de um jogador. O regresso do argentino a Portugal foi apresentado através da recriação do histórico filme, onde Nico Gaitán toma o lugar de Tom Cruise, recebendo 23,77% dos votos.

A completar o pódio surge a ação "Não fiques fora de jogo", do Estoril Praia, equipa que compete na II Liga. Um apelo da formação canarinha à máxima proteção de todos e ao uso consciente da máscara, no combate ao COVID-19, que totalizou 16,92% dos votos dos jurados.

Resultante de uma parceria entre a Liga Portugal e a Marketeer, na qualidade de Media Partner, a iniciativa tem como objetivo reconhecer as melhores campanhas, ações e conteúdos promocionais promovidas pelas Sociedades Desportivas.