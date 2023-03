Vice-presidente do Vitória: "Se tivermos a felicidade de manter estes jovens connosco..."

Nuno Leite, vice-presidente do V. Guimarães, falou aos jornalistas depois de visitar, junto de Jorge Fernandes e Bruno Varela, jogadores do clube vitoriano, uma escola em Ponte de Lima.

Visita a escola de Ponte de Lima: "O Conquistadores On Tour é um projeto que começou há um ano quando chegámos ao clube e que acreditamos que é importante para o futuro do Vitória. Saímos da cidade, do concelho, do distrito e viemos a uma zona cinzenta do futebol português, no Alto Minho, mas que infelizmente não tem nenhum clube nos três principais escalões do futebol português. O Vitória veio aqui mostrar-se a estes crianças, mostrar a paixão dos vitorianos e os valores do clube. Fiquei agradavelmente surpreendido e saio daqui com a alma cheia porque sei que o Vitória vai ficar na cabeça de muitos destes jovens. Temos de dar continuidade a estas iniciativas e em breve vamos ter os resultados. O Vitória quer ser o clube de uma região. Amanhã vamos dar continuidade a este projeto e vamos a Viana do Castelo defrontar o Vianense, às 11h00. É mais um passo de um clube de uma região. O Bruno Varela e o Jorge Fernandes também não vão esquecer esta manhã."

Análise à época: "O Vitória está a fazer um grande campeonato, está a fazer uma grande segunda volta. Acreditamos que vamos continuar a fazer uma boa segunda volta. Temos jovens com um potencial enorme e se tivermos a felicidade de manter estes jovens connosco, e a Direção tem feito um esforço nesse sentido, como se percebeu na renovação do Maguinha, vamos ter a ambição de voos mais altos na próxima época."