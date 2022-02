"Venda do Edwards? Só por má fé podem dizer que foi um mau negócio "

Marcus Edwards com a camisola do Vitória SC

Declarações do atual presidente e candidato às eleições do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa

"Só por má fé é que podem dizer que o negócio do Edwards foi um mau negócio. É verdade que perdemos um grande atleta, mas é verdade é que temos de ter capacidade para de cumprir com as nossas responsabilidades. Temos de vender 1 ou 2 jogadores por ano. É obrigatório vender", disse Miguel Pinto Lisboa, atual presidente e candidato às eleições do Vitória de Guimarães.

Numa ação de campanha que decorreu esta segunda-feira, Pinto Lisboa abordou a situação financeira do clube. "Muitos dizem que a situação financeira é calamitosa, mas já ouvimos isso no passado, com objetivos que entendemos quais são. Acreditamos no Vitória, na força do Vitória e temos capacidades de gestão para que o Vitória resolva os seus problemas organicamente. Plano de reestruturação visa qualificação europeia todos os anos. No mercado de janeiro diziam que não era possível atingir objetivos, mas atingimos tanto em vendas como na redução de massa salarial. "