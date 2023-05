Varela elogia adeptos do Vitória e admite: "A expulsão foi justa"

Declarações do guarda-redes do Vitória de Guimarães, no final do encontro com o FC Porto (3-0)

Adeptos: "Tenho que dar uma palavra aos adeptos. Incrível. Ainda se ouve os cânticos deles, são diferenciados. Foi um jogo de 3-0, com menos um."

Reação ao jogo: "Jogar por si só, aqui, é difícil, com expulsão muito mais. Corremos e defendemos da melhor maneira. A expulsão foi justa. Temos de crescer. Dar os parabéns à equipa, porque foram duas partes distintas."

Sabor amargo: "Uma das coisas que o mister disse foi isso: jogo não apagaria o que fizemos até aqui. Estaria sempre orgulhoso dos meus colegas, tínhamos de estar orgulhosos. Queríamos um desfecho diferente, mas há que ter orgulho. Conseguimos valorizar jogadores, mais novos e mais velhos. Qualificámo-nos para as competições europeias, mas fica um sabor amargo."

Época mais complicada: "Não se pode dizer que toda a gente acreditava. Muitos diziam que se não descêssemos não era mau. Dói. Vitória é natural lutarmos pelas competições europeias. Sabíamos que ia ser uma época mais complicada."