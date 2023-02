Varela e Tiago Silva aconselham sub-14: "Desfrutem porque este é um clube brutal"

Capitães do Vitória de Guimarães tiveram um encontro com os jogadores da equipa de sub-14 liderada por Gil Miranda

Bruno Varela e Tiago Silva foram os intervenientes da iniciativa de interação com a equipa de sub-14 do Vitória de Guimarães que decorreu esta terça-feira no auditório da Academia do clube.

Recebidos por Nuno Leite, vice-presidente do Vitória, e por Rui Borges, diretor-geral para a formação, os atletas dos sub-14, orientados por Gil Miranda, ouviram os dois jogadores da equipa principal dizer que "lidar bem com as frustrações é sempre meio caminho andado para alcançar o sucesso". "Quando acontecem maus resultados, por um lado refugiamo-nos nas nossas famílias; por outro, nunca deixamos de acreditar no nosso processo. Após a derrota em Vizela, o míster Moreno até chegou a dizer-nos que estávamos a praticar melhor futebol do que quando ganhávamos. E isso era verdade. Bastava, porém, uma distração ou um erro individual para sermos penalizados. Só que as fases más não duram sempre e agora isso percebe-se", contou Bruno Varela aos sub-14 que foi decisivo - com uma assistência - no terceiro triunfo consecutivo somado pela equipa, diante do Portimonense.

Elegendo como "suportes" essenciais a esposa e a filha quando é importante "desligar" dos maus momentos, Tiago Silva sublinhou a importância de ter um grupo forte, imune a qualquer tipo de tempestade. "Estivemos oito jogos sem ganhar, mas os jogadores são mentalmente fortes para lidar com esse tipo de situações. E contamos sempre com a ajuda do departamento de psicologia do clube", assinalou.

Bruno Varela passou palavras de incentivo aos sub-14. "Devem meter na cabeça que têm capacidade para chegar aos seniores. Nem todos conseguem, mas com trabalho podem chegar lá. E se não for aqui, será noutros lados. Eu e o Tiago também não ficámos no Benfica", recordou.

Neste entre os capitães da equipa principal e os sub-14, Tiago Silva transmitiu aos jovens jogadores a importância de "descansar e tomar as refeições às horas devidas". Cumprir esses bons hábitos chegou a ser, porém, um desafio complicado para o centrocampista no começo da carreira. "Infelizmente, com a vossa idade, nem sempre conseguia comer às horas devidas. Viajava para Lisboa de barco e chegava, quase sempre, a casa pela meia-noite", contou, confessando ter "saudades" de ser sub-14, de "competir sem grande responsabilidade". "Nunca desistam de lutar pelos seniores. Aproveitem bem esta fase, tentando conciliar o futebol com a escola. Divirtam-se muito, desfrutem porque este é um clube brutal", assinalou.



A torcer por uma boa campanha dos sub-14, Bruno Varela sublinhou que representar um clube com a dimensão do Vitória não está ao alcance de qualquer um. "Aproveitem e desfrutem desta oportunidade porque estão num grande clube. Façam tudo para alcançar o patamar sénior, respeitem muito o que vos dizem os treinadores e sejam muito felizes, mas nunca se esqueçam de que a escola é super importante", referiu. Por causa dos treinos, dos estágios e das concentrações nas seleções que lhe roubavam tempo, o guardião teve de "dar prioridade ao futebol", mas a escola não ficou para trás. "Quando terminar a carreira, retomarei os estudos", garantiu.